مدير بايرن: لا يمكن قبول ما حدث أمام هايدنهايم

وجه كريستوف فرويند مدير نادي بايرن ميونيخ اللوم إلى لاعبي الفريق بعدما حدث أمام هايدنهايم في الدوري الألماني.

وتقدم بايرن بثنائية نظيفة في الشوط الأول من مباراة الجولة 28 قبل أن يخسر بنتيجة 3-2 ليقرب اللقب من يد منافسه باير ليفركوزن.

وقال فرويند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "استقبال ثلاثة أهداف في شوط واحد في هايدنهايم بعد التقدم 2-0 شيء لا يمكن أن نقبل به".

وأضاف "إنه أمر مخيب للآمال حقًا، ولكن علينا الآن أن نوجه تركيزنا على بناء طاقتنا مرة أخرى لمواجهة الثلاثاء أمام أرسنال".

وأوضح مدير بايرن أن النادي لا يفكر في رحيل مدربه توماس توخيل قبل موعد رحيله المحدد سلفا بنهاية الموسم.

وأكمل "توخيل هو مدرب بايرن في مباراتنا المقبلة ضد أرسنال بنسبة 100٪".

ويحل بايرن ضيفا على أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدا استسلم في سباق الدوري الألماني.

إذ تجمد رصيد بايرن عند النقطة 60 في المركز الثاني، بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

تقدم بايرن في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول هذا الموسم هاري كين، ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 45.

بعدها بدأ هايدنهايم عودته بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق كيفين سيسا، ثم أضاف تيم كليندينست الهدف الثاني في الدقيقة 51، وأكمل عودة فريقه في الدقيقة 79 بهدف ثالث قاتل.

وتعد هذه الخسارة لبايرن ميونيخ هي الأولى أمام أحد الفرق الصاعدة في الدوري الألماني منذ 23 سنة.

وفي مباراة أخرى فاز باير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين بهدف دون رد ليقترب أكثر من التتويج بالدوري.

وجاء هدف فوز ليفركوزن في الدقيقة 45+8 من الشوط الأول عن طريق فلوريان فيرتز.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 76 في الصدارة بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ.

وأصبح ليفركوزن على بعد فوز واحد فقط من التتويج بلقب الدوري الألماني، وقد يكون حسم البطولة في المباراة المقبلة ضد فيردر بريمن.

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