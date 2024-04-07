مواعيد مباريات الأحد 7 أبريل 2024 - الزمالك ضد فيوتشر وموقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

الأحد، 07 أبريل 2024 - 10:16

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - الزمالك - جوزيف نجويم - مودرن فيوتشر

يلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوز الأبيض ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلعب مصطفى محمد مع نانت ضد ليون في الدوري الفرنسي، بينما يشهد الدوري الإنجليزي موقعة مانشستر يونايتد وليفربول.

وإليكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024:

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تعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

كأس الكونفدرالية

الزمالك × مودرن فيوتشر - beIN Sports 6 HD - 10 مساء

دريمز × الملعب المالي - beIN Sports 6 HD - 6 مساء

اتحاد الجزائر × ريفيرز يونايتد - beIN Sports 2 HD - 11 مساء

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × ليفربول - 4:30 عصرا - beIN Sports 1 HD

شيفيلديد يونايتد × تشيلسي - 6:30 مساء - beIN Sports 2 HD

توتنهام هوتسبر × نوتنجهام فورست - 7 مساء - beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي

مونزا × نابولي - 3 عصرا - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

يوفنتوس × فيورنتينا - 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري الفرنسي

نانت × أوليمبيك ليون - 8:45 مساء - beIN Sports 4 HD

الدوري السعودي

أبها × الفتح - 9 مساء - SSC Sport 1

الرائد × الحزم - 9 مساء - SSC Sport Extra 1

الفيحاء × الأخدود - 9 مساء - SSC Sport Extra 2

الزمالك مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم فيوتشر مودرن فيوتشر
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