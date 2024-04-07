الرابع والعشرون.. أتلتيك بلباو يعمق المسافة مع ريال مدريد ويتوج بكأس الملك

الأحد، 07 أبريل 2024 - 01:40

كتب : FilGoal

أتلتيك بلباو بطل الكأس

توج أتلتيك بلباو بطلا لكأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال مايوركا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1-1، حيث تقدم مايوركا بهدف دانييل رودريجيز في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 50 تعادل أوهيان سانسيت بهدف التعادل بصناعة نيكو ويليامز.

واستمر التعادل لنهاية الوقت الأصلي والإضافي، إلى أن احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

سجل فيدات موريكي الركلة الأولى لمايوركا، وتعادل راؤول جارسيا لبلباو.

وفي الركلة الثانية أهدر مانو مورلانيس، بينما رد إيكر مونايين بالتسجيل للفريق الباسكي.

الركلة الثالثة ضاعت على مايوركا من نيمانيا رادونيتش، ليرد ميكيل فيسجا بالتسجيل على الجانب الآخر.

وأخيرا سجل أنطونيو سانشيز لمايوركا، ولكن ركلة أليخاندرو بيرنجير كانت كافية لإنهاء الأمور.

بلباو رفع رصيده إلى 24 لقبا في الكأس، حيث يحتل المركز الثاني لأبطاله التاريخيين.

برشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 31 لقبا، وريال مدريد هو الثالث برصيد 20 لقبا.

كأس ملك إسبانيا ريال مايوركا أتلتيك بلباو
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