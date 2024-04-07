شتوتجارت يفسد احتفالية دورتموند في سيجنال إيدونا بارك

الأحد، 07 أبريل 2024 - 01:31

كتب : FilGoal

سيجنال إيدونا بارك

أفسد شتوتجارت احتفال بوروسيا دورتموند بمرور 50 عاما على تأسيس ملعب فيستاليا ستوديوم معقل الفريق بالفوز بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وقبل المباراة احتفل جمهور دورتموند بلافتة كبيرة في المدرجات تشير لأبرز إنجازات الفريق على الملعب الذي أنشيء عام 1974.

كما دخل لاعبو الفريقين لأرضية الملعب رفقة سيدات فريقي TBV Mengede وVfB Waltrop اللذين خاضن أول مباراة في تاريخ الملعب على الإطلاق في 2 أبريل 1974.

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هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الغيني شيرو جيوراسي بتصويبة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس في الدقيقة 64.

ورفع الغيني رصيده لـ 24 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني بفارق 8 أهداف عن هاري كين المتصدر.

ورفع شتوتجارت رصيده لـ 60 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ وصيف الترتيب.

فيما توقف رصيد دورتموند عند 53 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن لايبزج الرابع والمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بوروسيا دورتموند شتوتجارت الدوري الألماني سيجنال إيدونا بارك
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