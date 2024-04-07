شتوتجارت يفسد احتفالية دورتموند في سيجنال إيدونا بارك

أفسد شتوتجارت احتفال بوروسيا دورتموند بمرور 50 عاما على تأسيس ملعب فيستاليا ستوديوم معقل الفريق بالفوز بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وقبل المباراة احتفل جمهور دورتموند بلافتة كبيرة في المدرجات تشير لأبرز إنجازات الفريق على الملعب الذي أنشيء عام 1974.

كما دخل لاعبو الفريقين لأرضية الملعب رفقة سيدات فريقي TBV Mengede وVfB Waltrop اللذين خاضن أول مباراة في تاريخ الملعب على الإطلاق في 2 أبريل 1974.

Gänsehaut! Der BVB und auch der @VfB liefen mit den ‘74er-Frauenteams der TBV Mengede und dem VfB Waltrop ein. ☝️Beide Mannschaften bestritten vor 50 Jahren – am 2. April 1974 – das Eröffnungsspiel im schönsten Stadion der Welt. 🤩#BVBVFB pic.twitter.com/97fWmmEA5N — Borussia Dortmund (@BVB) April 6, 2024

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الغيني شيرو جيوراسي بتصويبة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس في الدقيقة 64.

ورفع الغيني رصيده لـ 24 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني بفارق 8 أهداف عن هاري كين المتصدر.

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ورفع شتوتجارت رصيده لـ 60 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ وصيف الترتيب.

فيما توقف رصيد دورتموند عند 53 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن لايبزج الرابع والمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.