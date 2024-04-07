كما انفرد في الجول - الزمالك يضم 4 صفقات لتدعيم اليد قبل السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

أعلن نادي الزمالك إتمام 4 صفقات لتدعيم فريق كرة اليد للمشاركة في بطولتي كأس السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.

وكما انفرد FilGoal.com في وقت سابق ضم الأبيض الرباعي: المونتينيجري ڤوكو بوروزان والتونسي محمد رضا فراد وعبد الحميد العربي وعمر صادق لاعبا هيليوبوليس.

المونتينيجري ڤوكو بوروزان لاعب الهدي السعودي، ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

التونسي محمد رضا فراد لاعب كاظمة الكويتي ويشغل مركزي صناعة الالعاب والظهير الأيسر.

وعبد الحميد العربي لاعب هيليوبوليس، ويلعب في مركز الدائرة.

وعمر صادق لاعب هيليوبوليس، و يشغل مركز الظهير الأيسر.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فحاول الزمالك التعاقد مع كريم هنداوي حارس الصفا السعودية لخوض البطولتين، لكن اللاعب كان قد استنفذ الإعارتين المصرح له بهما في الموسم، ولم تتم الصفقة.

كما حاول الزمالك ضم أسامة الجزيري اللاعب التونسي لفريق العربي الكويتي، لكن الصفقة تعثرت بسبب انشغال اللاعب بمباراة هامة في نفس التوقيت مع فريقه.

وتقام منافسات كأس الكؤوس لرجال وسيدات كرة اليد في الجزائر بالفترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل.

ويمثل مصر في منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك، بينما يمثل الأهلي مصر في منافسات السيدات.

ويسبق بطولة كأس الكؤوس منافسات السوبر الإفريقي للرجال والسيدات يومي 14 و15 أبريل بالجزائر، ويمثل مصر في الرجال الثلاثي الأهلي والزمالك وسبورتنج، بينما الأهلي فقط في السيدات.

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.

وجاءت مجموعات كأس الكؤوس للرجال كالآتي:

المجموعة الأولى: (الأهلي المصري - شبيبة سكيكدة الجزائري - الأبيار الجزائري).

المجموعة الثانية: (ريد ستار الإيفواري - كايمان الكونغولي - أولمبيك عنابة الجزائري)

المجموعة الثالثة (جي إس كيه الكونغو الديمقراطية - وفاق عين توتة الجزائري - البوليس الرواندي)

المجموعة الرابعة: (الزمالك المصري - الترجي التونسي - بي إم سي الكونغولي)

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين أمام الأهلي.

وحقق الزمالك لقب البطولة سبع مرات سابقة بينما الأهلي توج باللقب أربع مرات.