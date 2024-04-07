مبابي يأتي من الدكة ويصنع متأخرا.. باريس يتعثر أمام متذيل الدوري الفرنسي

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه كليرمون متذيل الترتيب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

وتواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وتعرض نوردي موكيلي لإصابة مبكرة في الدقيقة 13، ليأتي أشرف حكيمي بدلا منه.

وفي الدقيقة 32، سجل حبيب كيتا هدف كليرمون الأول بعد تمريرة من ألان فيرجينيوس.

وأدرك باريس التعادل في الدقيقة 45+6، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب مخالفة على سيني مايولو.

وأتى ماركينيوس ولي كانج إين مع مبابي في الدقيقة 67 بدلا من ميلان شكرينيار ومايولو وراندال كولو مواني.

وأخيرا أدرك باريس التعادل بصناعة مبابي، التي أنهاها جونكالو راموس في الشباك بالدقيقة 85.

باريس سان جيرمان لا يزال على الصدارة برصيد 63 نقطة، بفارق 13 نقطة عن بريست أقرب ملاحقيه الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية.

فيما يتذيل كليرمون الترتيب في المركز العشرين برصيد 21 نقطة.

video:1