الدوري البرتغالي - لشبونة يقترب خطوة من اللقب بفوز قاتل أمام بنفيكا

اقترب سبورتنج لشبونة خطوة من تحقيق لقب الدوري البرتغالي بتحقيق الفوز على بنفيكا منافسه المباشر في قمة الجولة 28.

وانتصر لشبونة على ملعبه جوزيه ألفالادي بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت إشهار 10 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

وتقدم سبورتنج بالهدف الأول في الثانية 46 من بداية اللقاء بهدف الموزمبيقي جيني كاتامو.

وأدرك ألكسندر باه التعادل للنسور في الدقيقة 45+3 برأسية بعد ركلة حرة نفذها أنخيل دي ماريا.

وردت العارضة تصويبة صاروخية من السويدي فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 52.

وأهدر ديفيد نيريس فرصة قلب الطاولة بعدما راوغ الحارس في الدقيقة 64 وسدد كرة أبعدها سيباستيان كواتيس من على خط المرمى لركنية.

وتألق الحارس في التصدي لتصويبة صاروخية من دي ماريا في الدقيقة 81 وحولها لركنية.

وخطف كاتامو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية وحمراء للنرويجي فريدريك أورسنيس بسبب تدخل قوي لتنتهي قمة لشبونة بفوز الأسود.

وتفوق الأخضر والأبيض على بنفيكا في آخر 3 مواجهات بواقع فوزين وتعادل في الدوري والكأس بعد فوز النسور في لقاء الدور الأول بالدوري.

ورفع لشبونة رصيده 71 نقطة بفارق 4 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني، ويمتلك لشبونة مباراة أقل قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

ويأمل لشبونة في حصد لقب الدوري للمرة الثانية تحت قيادة روبن أموريم بعد موسم 2020-2021، والـ 20 في تاريخه.

فيما يأمل بنفيكا في قلب الأوضاع بالجولات الأخيرة وحصد اللقب الـ 39 والثاني تواليا.