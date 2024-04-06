كرة طائرة - دوري السيدات لا يخرج من الجزيرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب

السبت، 06 أبريل 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

تتويج سيدات الأهلي بـ لقب كأس السوبر كرة طائرة

حسم فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة لقب الدوري بالفوز على الزمالك في ثالث مباريات سلسلة BEST OF 3 لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة للسيدات.

وتوج الأحمر باللقب بعد الفوز بالمباراة الثالثة بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-18.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-19 (0) الزمالك.. دوري السيدات أهلاوي كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات

ثم كرر الأحمر فوزه بفارق أكبر في الشوط الثاني، بنتيجة 25-11.

وأخيرا انتهى الشوط الثالث والأخير لصالح سيدات الأهلي بنتيجة 25-19.

وبذلك تتوج سيدات الأهلي بلقب دوري الكرة الطائرة للمرة الـ 40 في تاريخ النادي، ليستمر احتكار سيدات القلعة الحمراء للقب منذ الثمانينيات.

وكان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى 3-0، بينما رد الزمالك بالفوز في الثانية بنفس النتيجة 3-0 ليحتكم الفريقنان لمباراة الحسم.

وتوج أمس -الجمعة- فريق رجال الأهلي بلقب الدوري، بالفوز على الزمالك أيضا بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية، لينهي السلسلة بانتصارين متتاليين.

الأهلي الزمالك الزمالك كرة طائرة الأهلي كرة طائرة الأهلي كرة طائرة سيدات الزمالك كرة طائرة سيدات
نرشح لكم
انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-19 (0) الزمالك.. دوري السيدات أهلاوي كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-20 (0) الزمالك.. الأحمر بطل دوري الرجال كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-23 (0) الأهلي.. ثاني مباريات نهائي دوري السيدات كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول - الزمالك يضم 4 صفقات لتدعيم اليد قبل السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية 4 دقيقة | كرة يد
مبابي يأتي من الدكة ويصنع متأخرا.. باريس يتعثر أمام متذيل الدوري الفرنسي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري البرتغالي - لشبونة يقترب خطوة من اللقب بفوز قاتل أمام بنفيكا 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
إياد العسقلاني أول مصري يشارك في الدوري الروسي خلال التعادل مع سوتشي ساعة | المحترفون
كرة طائرة - دوري السيدات لا يخرج من الجزيرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب ساعة | كرة طائرة
تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى