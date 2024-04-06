كرة طائرة - دوري السيدات لا يخرج من الجزيرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب

حسم فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة لقب الدوري بالفوز على الزمالك في ثالث مباريات سلسلة BEST OF 3 لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة للسيدات.

وتوج الأحمر باللقب بعد الفوز بالمباراة الثالثة بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-18.

ثم كرر الأحمر فوزه بفارق أكبر في الشوط الثاني، بنتيجة 25-11.

وأخيرا انتهى الشوط الثالث والأخير لصالح سيدات الأهلي بنتيجة 25-19.

وبذلك تتوج سيدات الأهلي بلقب دوري الكرة الطائرة للمرة الـ 40 في تاريخ النادي، ليستمر احتكار سيدات القلعة الحمراء للقب منذ الثمانينيات.

وكان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى 3-0، بينما رد الزمالك بالفوز في الثانية بنفس النتيجة 3-0 ليحتكم الفريقنان لمباراة الحسم.

وتوج أمس -الجمعة- فريق رجال الأهلي بلقب الدوري، بالفوز على الزمالك أيضا بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية، لينهي السلسلة بانتصارين متتاليين.