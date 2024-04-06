تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة

السبت، 06 أبريل 2024 - 23:07

كتب : FilGoal

تامر مصطفى - مودرن فيوتشر

شدد تامر مصطفى المدير الفني لـ مودرن فيوتشر أن فريقه لا يعاني من ضغوط قبل مواجهة الزمالك في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وخسر مودرن فيوتشر ذهابا 2-1 من الزمالك على استاد السلام.

وقال تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي: "أردنا الخروج بنتيجة أفضل في المباراة الأولى، والآن حددنا هدفنا وأصبحنا بلا ضغوط، نحتاج تسجيل هدفين".

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وأكمل "نريد تقديم مباراة تليق بنا ونحقق نتيجة مرضية ونتأهل".

وأردف "أعلم حجم المنافس وإمكانيات لاعبيه، وكذلك نمتلك عناصر مميزة أصحاب خبرة".

وأوضح "الفريقان تعرضا لظروف قاسية خلال آخر 48 ساعة بوفاة المعد البدني للزمالك ووالد مروان محسن".

وأكمل "أهدرنا فرص عديدة في اللقاء الأول وكنا قادرين على إنهاء اللقاء لصالحنا، ولن نبكي على شيء في لقاء الإياب وسنركز على الشكل الهجومي".

وأتم "لم نخرج من البطولة وما زلنا في الملعب، ونمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز والصعود".

ويحتاج مودرن فيوتشر للفوز بفارق أكثر من هدف واحد من أجل التأهل.

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