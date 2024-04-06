روما حمراء لأول مرة منذ 746 يوما.. الذئاب ينتصرون على لاتسيو برأسية مانشيني

تلونت مدينة روما عاصمة إيطاليا باللون الأحمر لأول مرة منذ 746 يوما بعد الفوز على لاتسيو بهدف دون رد في قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جانليوكا مانشيني.

ولأول مرة ينتصر روما على لاتسيو في الدربي منذ عامين و15 يوما بالتمام والكمال عندما انتصر الذئاب 3-0.

منذ ذلك الحين التقيا 4 مرات فاز روما في 3 مناسبات 1-0 وتعادلا سلبيا، وكذلك لأول مرة يهز الذئاب شباك النسور في الدربي منذ ذلك الحين.

الفوز هو الأول أيضا لدانييلي دي روسي في الدربي كمدرب خلال تجربته مع روما، بعدما حضرها لسنوات عديدة كلاعب وقائد للذئاب.

ومنذ تولي دي روسي المسؤولية حقق روما 26 نقطة في 11 مباراة تحت قيادته بواقع 8 انتصارات و2 تعادل وخسارة، كثالث أفضل بداية لمدرب مع الذئاب منذ موسم 1994-95.

اللقاء أيضا شهد عودة تامي أبراهام للمشاركة في المباريات بعد غياب دام 280 يوما بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وصف المباراة

قبل المباراة أحيى جمهور روما ذكرى ميلاد لاعبه السابق أجوستينو دي بارتوميلو الـ69 قائد الفريق السابق الذي انتحر عام 1994.

ومع رسالة: "أنت فخري الوحيد، أنت حبي الوحيد".

بينما ظهر جمهور لاتسيو لافتة لطفل يرتدي قميص النادي وكتُب "يحيا لاتسيو".

إلى المباراة، كاد تشيرو إيموبيلي أن يسجل الهدف الأول للنسور في الدقيقة 7 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول أرسل باولو ديبالا ركنية أودعها جانليوكا مانشيني برأسية قوية معلنا تقدم الذئاب.

هدف وزنه ذهبا لأن روما لو لم يسجل في لقاء اليوم لحقق رقما سلبيا بعد التسجيل في الدربي 5 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخه.

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في الشوط الثاني كاد ستيفان الشعراوي أن يسجل لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 54.

وألغي هدف داتشي كامادا لصالح لاتسيو في الدقيقة 64 بسبب التسلل.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت إشهار الحكم لـ 3 بطاقات صفراء للاعبي روما بالإضابة لدي روسي.

وخلال أحداث المباراة نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين ما جعل الأرجنتيني باولو ديبالا يُخرج واقي الساق الخاص به أمام الفرنسي ماتيو جيندوزي موضحا له أن حقق لقب كأس العالم على حساب منتخب بلاده.

وأخيرا إليكم لقطات احتفالات لاعبي روما عقب نهاية دربي ديلا كابيتالي.

ROMA IS RED 🔴 They win the Derby della Capitale for the first time since 2022! pic.twitter.com/XBO0ud4hwW — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 6, 2024

الفوز رفع رصيد روما لـ 55 نقطة ومقربا إياه من مراكز دوري أبطال أوروبا بفارق نقطتين عن بولونيا الرابع.

فيما توقف رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز السابع.