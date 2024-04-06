عمر جابر: الراحل مدحت كان صديق الجميع.. والأمور لم تُحسم أمام فيوتشر

بدأ عمر جابر لاعب الزمالك المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة مودرن فيوتشر، بالحديث عن المعد البدني الراحل محمد مدحت الذي توفي مؤخرا إثر أزمة صحية تعرض لها.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "محمد مدحت كان صديقا للاعبين والجهاز الفني، وكان شخصية جميلة وهادئة. رحمة الله عليه".

وعن المباراة قال: "نتيجة مباراة الذهاب بفوز الزمالك من الممكن أن تعطي انطباع أن الأمر انتهى، ولكننا نواجه منافس قوي ونحترمه بشدة".

وأضاف " نستعد بقوة من أجل اللقاء، والجميع في حالة تركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد وحسم التأهل للدور نصف النهائي".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.