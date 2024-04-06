ميلان ينتصر بسهولة على ليتشي بثلاثية

السبت، 06 أبريل 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

ياسين عدلي

انتصر ميلان على ليتشي بنتيجة 3-0 في الجولة 31 من الدوري الإيطالي بلقاء أقيم على استاد سان سيرو.

سجل ثلاثية الروسونيري: كريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو ورافائيل لياو.

وتقدم ميلان مبكرا في الدقيقة 6 بتصويبة رائعة من بوليسيتش من على حدود منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 20 سجل جيرو هدفه الـ 13 في الدوري الإيطالي هذا الموسم والثاني في المباراة برأسية بعد ركنية نفذها ياسين عدلي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه نيكولا كرستوفيتش لاعب ليتشي بعد تدخل عنيف بالقدم على صدر صامويل شوكويزي.

وفي الشوط الثاني أرسل عدلي بينية متقنة انفرد على إثرها لياو وسجل من بين أقدام الحارس ثالث أهداف ميلان في الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 68 نقطة مقلصا الفارق مع إنتر لـ 11 نقطة بشكل مؤقت قبل مواجهة الأفاعي لأودينيزي.

وحقق ميلان فوزه الخامس تواليا في الدوري الإيطالي كأفضل سلسلة انتصارات محلية له هذا الموسم.

فيما توقف رصيد ليتشي عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

الدوري الإيطالي ميلان ليتشي
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