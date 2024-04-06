طبيب الزمالك يكشف سبب غياب شيكابالا عن المران.. وموقفه من لقاء فيوتشر

السبت، 06 أبريل 2024 - 21:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله السعيد - محمود شيكابالا - الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن مران الفريق الجماعي استعدادا لمباراة مودرن فيوتشر.

ويواجه الزمالك خصمه مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم غد الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وقال أسامة عبر موقع النادي: "شيكابالا حصل على راحة من مران الفريق الجماعي اليوم السبت لإصابته بنزلة برد".

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وأضاف "سيتواجد في مباراة مودرن فيوتشر بصورة طبيعية، بعدما تم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحته من مران اليوم".

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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