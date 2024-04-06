طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمود علاء

السبت، 06 أبريل 2024 - 21:21

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء - مران الزمالك

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك إصابة محمود علاء قبل مواجهة مودرن فيوتشر.

ويواجه الزمالك خصمه مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم غد الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وأوضح أسامة عبر موقع النادي: "إصابة محمود علاء بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات".

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وأضاف "علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن".

وغاب علاء عن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر رفقة محمد صبحي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أشرف روقا بسبب الإصابة.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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