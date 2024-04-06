وفقا للمعلن سابقا.. تأجيل مباراتي الأهلي ضد المصري وسيراميكا بسبب مواجهة مازيمبي

السبت، 06 أبريل 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

ستتأجل مباراتين لـ الأهلي في الدوري المصري وفقا لجدول المسابقة الصادر من قبل، بسبب وصول الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي يومي إحدى 19 و20 أبريل ذهابا في الكونغو الديموقراطية وإيابا إحدى يومي 26 و27 من الشهر ذاته.

وبذلك ستتأجل مباراتين للأهلي وفقا للجدول الصادر للدوري وهما في الجولة 18 و19 من المسابقة.

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الجولة 18:

19 أبريل - المصري × الأهلي - 7:00 في استاد برج العرب

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الجولة 19:

23 أبريل - الأهلي × سيراميكا - 7:00 في استاد القاهرة

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وبذلك سيخوض الأهلي 3 مباريات فقط قبل لقاء مازيمبي وهم:

إنبي – مؤجل من الجولة 16 يوم 8 أبريل

زد – مؤجل من الجولة 8 يوم 11 أبريل

الزمالك – مؤجل من الجولة 10 يوم 15 أبريل

وستكون أول مباراة للأهلي بعد نهاية مباراتي نصف النهائي يوم 1 مايو ضد الإسماعيلي على استاد برج العرب.

وتنص اللائحة الخاصة بالمشاركات الإفريقية للفرق المصرية، أن الفريق الذي يلعب مباراة قارية داخل ملعبه يخوض المواجهة المحلية التي تليها على اليوم الثالث، أما إذا كانت المباراة الإفريقية خارج مصر يخوض الفريق مباراته المحلية التي تليها على اليوم الرابع.

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا مازيمبي
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