الكونفدرالية - تعرف على ألوان ملابس الزمالك ومودرن فيوتشر

السبت، 06 أبريل 2024 - 20:50

كتب : إبراهيم رمضان

جلال جيد - الزمالك - مودرن فيوتشر

يرتدي الزمالك زيه الأساسي عندما يواجه مودرن فيوتشر في البطولة الكونفدرالية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على الزمالك غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء، بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر.

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فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملا ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر.

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب بالفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما حمزة المثلوثي وزيزو.

فيما أحرز علي ياسر هدف مودرن فيوتشر في شباك الزمالك.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك مودرن فيوتشر
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