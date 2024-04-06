دوري أبطال إفريقيا - الموعد المبدئي لمباراة الأهلي أمام مازيمبي في نصف النهائي

السبت، 06 أبريل 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - سيمبا

ضرب مازيمبي موعدا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لمواجهة مازيمبي على حساب سيمبا التنزاني.

فيما حجز مازيمبي مقعدا في نصف النهائي على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.

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وسيلعب الأهلي أمام مازيمبي ذهابا أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري.

فيما ستقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر ذاته.

الأهلي فاز ذهابا على سيمبا بهدف دون رد قبل أن يكرر الفوز إيابا بهدفين دون مقابل.

بينما تعادل مازيمبي أمام بترو أتليتكو سلبيا في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد إيابا.

الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
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