انتهت طريق الأهلي في إفريقيا - بترو أتليتكو (1)-(2) مازيمبي

السبت، 06 أبريل 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

مازيمبي

يحل مازيمبي الكونغولي ضيفا على بترو أتليتكو الأنجولي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو أمام مازيمبي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بترو أتليتكو أمام مازيمبي لمواجهته في نصف النهائي.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء اللذي أقيم بملعب مازيمبي.

لمتابعة مباراة بترو أتليتكو أمام مازيمبي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق3+90 جويل بيا يسجل الهدف الثاني لنادي مازيمبي بعد خطأ فادح من حارس المرمى

ق 82: جووووووووووول التعادل

ق64 فيني تراوري مهاجم مازيمبي يهدر فرصة التعادل بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباب الخارجية

ق50 ضربة رأسية خطيرة من مهاجم بترو أتليتكو تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 جويل بيا مهاجم مازيمبي يهدر هدف التعادل بغرابة شديدة

ق29 جوناتان دورو يسجل الهدف الأول لبترو أتليتك من تسديدة صاروخية

ق10 هدف محقق يضيع لفريق بترو أتليتكو بعد تسديدة من جوناتان من داخل منطقة الجزاء مرة بجوار المرمى

ق7 عرضية متقنة لفريق مازيمبي من الجهة اليسرى يمسك بها حارس بترو اتليتكو

ق3 الهدف الأول يضيع بعد تسديدة خطيرة من جويديس لاعب بترو أتليتكو يبعدها حارس مازيمبي

انطلاق المباراة

الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
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