خسارة درامية لـ بايرن أمام هايدنهايم.. وليفركوزن أمام مباراة للتتويج بالدوري

خسر بايرن ميونيخ أمام ضيفه هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وحول هايدنهايم تأخره بهدفين أمام بايرن ميونيخ، للفوز بثلاثية على الفريق البافاري ليُقرب ليفركوزن أكثر من حسم لقب الدوري.

الفوز رفع رصيد هايدنهايم إلى النقطة 33 في المركز العاشر، وتجمد رصيد بايرن عند النقطة 60 في المركز الثاني، بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

تقدم بايرن في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول هذا الموسم هاري كين، ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 45.

بعدها بدأ هايدنهايم عودته بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق كيفين سيسا، ثم أضاف تيم كليندينست الهدف الثاني في الدقيقة 51، وأكمل عودة فريقه في الدقيقة 79 بهدف ثالث قاتل.

وتعد هذه الخسارة لبايرن ميونيخ هي الأولى أمام أحد الفرق الصاعدة في الدوري الألماني منذ 23 سنة.

وفي مباراة أخرى فاز باير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين بهدف دون رد ليقترب أكثر من التتويج بالدوري.

وجاء هدف فوز ليفركوزن في الدقيقة 45+8 من الشوط الأول عن طريق فلوريان فيرتز.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 76 في الصدارة بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ.

وتجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 29 في المركز الـ12.

وأصبح ليفركوزن على بعد فوز واحد فقط من التتويج بلقب الدوري الألماني، وقد يكون حسم البطولة في المباراة المقبلة ضد فيردر بريمن.