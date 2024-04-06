قائمة الزمالك - زيزو وشيكابالا وعودة سيد عبد الله أمام مودرن فيوتشر.. وغياب صبحي وأوباما

يتواجد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو على رأس قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في العاشرة مساء غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت قائمة الزمالك عودة سيد عبد الله بعد غيابه عن مواجهة الذهاب.

فيما يغيب محمد صبحي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أشرف روقا بسبب الإصابة.

وكان الزمالك قد حسم مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجلهما حمزة المثلوثي وزيزو، فيما أحرز علي ياسر هدف مودرن فيوتشر.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.