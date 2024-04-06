سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع ماني الجديد

السبت، 06 أبريل 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

أمارا ضيوف

يخطط نادي برشلونة لضم السنغالي الموهوب أمارا ضيوف صاحب الـ16 عاما.

ويلعب ضيوف في صفوف جينراسيون فووت وسينضم إلى ميتز الفرنسي عند بلوغه عامه الـ18.

ويلقب ضيوف بماني الجديد بعد ظهور بمستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ضيوف هو آخر المواهب الإفريقية التي يراقبها النادي الكتالوني.

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وأوضحت التقارير أن ميتز لا يريد التخلي عن ضيوف، الذي أمامه عامين ليبلغ 18 عام وإلى حينها سيُحاول برشلونة إيجاد حل مع النادي الفرنسي.

ضيوف قاد منتخب السنغال للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

كما شارك مع الفريق الأول في مواجهة رواندا بشهر سبتمبر الماضي، وبات أصغر لاعب يشارك مع منتخب السنغال بعمر 15 عاما و3 أشهر.

برشلونة
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