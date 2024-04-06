تراجع في اللحظات الأخيرة.. دونيس يقود الوحدة في السوبر السعودي

السبت، 06 أبريل 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

جيورجيو دونيس

تراجع اليوناني جورجيس دونيس مدرب الوحدة السعودي عن ترك منصبه وعدم خوض بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد الوحدة لمواجهة اتحاد جدة يوم الإثنين ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن دونيس تراجع عن ترك منصبه وغادر مع بعثة الفريق إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية التي تستضيف البطولة.

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وكان دونيس قد قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة عقب التعادل أمام أهلي جدة: "أعتقد أنه حان وقت الرحيل، والفكرة لديّ عدم الذهاب إلى كأس السوبر مع الفريق، وهذا الوقت المناسب لأحمي سمعتي بوصفي مدربا".

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي العاصمة الإماراتية بين يومي 8-11 أبريل الجاري.

وتشارك 4 أندية في كأس السوبر السعودي وهم: الهلال - النصر - اتحاد جدة - الوحدة.

ويلعب الهلال أمام النصر في مواجهة مرتقبية يوم 8 أبريل الجاري.

فيما يواجه اتحاد جدة نظيره الوحدة في نصف النهائي الآخر لبطولة السوبر السعودي.

ويحمل اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه أحمد حجازي لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي.

اتحاد جدة الوحدة كأس السوبر السعودي
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