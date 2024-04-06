تقليص عقوبة حرمان طرابزون سبور من جمهوره

تقلصت عقوبة نادي طرابزون سبور التركي باللعب 6 مباريات بدون جمهور إلى 4 مباريات.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم قد عاقب طرابزون باللعب 6 مباريات بدون جمهور عقب أحداث مباراة الفريق أمام فنربخشة.

وأعلن الاتحاد التركي تقليص عقوبة طرابزون والاكتفاء بـ4 مباريات بدلا من 6، إضافة إلى تخفيض الغرامة التي فرضت على طرابزون سبور إلى 14 ألف دولار.

واقتحم مشجعو طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فريق فنربخشة الزائر بعد الخسارة 3-2، في أحدث واقعة مثيرة للجدل بالدوري التركي.

ويضم طرابزون سبور بيم صفوفه النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه وسجل هدفا في هذه المباراة.

ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة.

فيما يتواجد فنربخشة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة خلف جالاتاسراي متصدر الترتيب برصيد 84 نقطة.

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