خبر في الجول – إصابة الشحات بشرخ في عظمة الوجه.. ويرتدي واقي بعد عودته

أثبتت الأشعة التي خضع لها حسين الشحات لاعب الأهلي إصابته بشرخ في عظمة الوجه.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأشعة التي خضع لها حسين الشحات جاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين.

وحتى الآن لم يتم تحديد مدة علاج وغياب اللاعب عن الملاعب.

ولكن من المؤكد أن يرتدي حسين الشحات واقي الوجه لفترة أثناء مشاركته في المباريات.

وسيبقى حسيت الشحات في مستشفى مصر الدولي تحت إشراف طبي دقيق، خاصة أنه يواجه صعوبة في تناول الطعام بسبب طبيعة الإصابة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته.

وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 1