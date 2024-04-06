الوداد يعلن خليفة فوزي البنزرتي

كشف نادي الوداد المغربي هوية مدربه الجديد خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.

ورحل البنزرتي عن تدريب الوداد بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وأعلن نادي الوداد تعاقده مع المدرب المغربي عزيز بنعسكر لتولي تدريب الفريق.

وسيبدأ بنعسكر مهمته مع الوداد بمواجهة صعبة أمام الجيش الملكي ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري المغربي.

ويحتل الوداد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة.

في المقابل يحتل الجيش الملكي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة قبل 6 جولات من نهاية البطولة.

وسبق لبنعسكر لتدريب أم صلال القطري والمغرب الفاسي كما خاض تجربة تدريبية مع فريق 19 عاما بأجاكسيو الفرنسي.