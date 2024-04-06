تقرير: بسبب مبابي.. باريس يتخذ قرارا صارما تجاه شقيقه

اتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارا صارما تجاه إيثان مبابي لاعب الفريق والشقيق الأصغر لـ كيليان مبابي مهاجم فريق العاصمة.

وحسب شبكة RMC الفرنسية فأن باريس سان جيرمان أوقف مفاوضات تجديد عقد إيثان بسبب ما بدر من كيليان واقتراب رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية عقده.

وينتهي عقد إيثان بنهاية الموسم الجاري.

ويبلغ إيثان 17 عاما ويعتبر العقد المقبل سيكون أول عقد احترافي له.

وحسب الشبكة فهناك العديد من الأندية في الدوري الفرنسي والألماني يراقبون إيثان.

وأفادت الشبكة أن باريس لا يريد أن يرى إيثان يذهب إلى ريال مدريد رفقة شقيقه، وهذا الأمر تم استبعاده من قبل الشبكة أن الملكي يريد مبابي فقط دون إيثان.

وانضم إيثان إلى أكاديمية باريس في 2017 قادما من أكاديمية بوندي.

وقال مبابي عبر شبكة TF1 من قبل: "كلنا في منتخب فرنسا نفكر بنفس الطريقة وهي إننا مجموعة متحدة وقوية ونريد أن نحقق البطولات عن طريق ذلك".

وتابع "الناس سيعرفون مستقبلي قبل بداية اليورو، أنا هادئ حول ذلك والناس سيشعرون بالهدوء أيضا".

وواصل "مستقبلي لم يعد أمرا كبيرا بالنسبة لباريس سان جيرمان ولم يعد أي أحد يتحدث معي حول الأمر".

وأضاف "سأذهب لخوض اليورو وأشعر بهدوء في رأسي ومستعد لفعل أشياء عظيمة برفقة منتخب فرنسا".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وسط الكثير من التأكيدات من الصحافة في أوروبا حول عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق واتفافه مع ريال مدريد على ضمه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا بالصيف المقبل.