إبسويتش يتعرض للهزيمة من نورويتش بمشاركة سام مرسي

السبت، 06 أبريل 2024 - 15:29

كتب : FilGoal

سام مرسي - إيبسويتش تاون

تعرض إبسويتش تاون لخسارة مفاجأة من منافسه نورويتش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 41 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب).

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

وشارك الدولي المصري سام مرسي قائد الفريق في المباراة بشكل كامل.

وسجل هدف المباراة الوحيد مارسيلينو نونيز في الدقيقة 39.

أخبار متعلقة:
ألفيش عن فترته بالسجن: أتأقلم في أي مكان.. وليس لدي الكثير لأفعله حاليا موندو ديبورتيفو تكشف كواليس انضمام كانسيلو لـ برشلونة وتنازله لتحقيق حلمه موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في تمديد عقد بيدري رئيس دينامو زغرب يؤجر صفحة في ماركا للتفاوض مع مودريتش بشكل علني

وخسر إبسويتش المباراة السادسة له في الدوري خلال الموسم الجاري.

وضمن إبسويتش المشاركة في الدورة المصغرة للفرق التي احتلت المراكز الثالث إلى السادس وبطلها يتأهل مباشرة إلى بريميرليج.

ويضمن صاحب المركز الأول والثاني التأهل إلى بريميرليج بشكل مباشر.

وتجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 87 متصدرا لجدول ترتيب تشامبيونشيب بشكل مؤقت من 41 مباراة.

ويحتل ليدز المركز الثاني برصيد 86 نقطة من 40 مباراة، ويأتي ليستر في المركز الثالث برصيد 85 نقطة من 39 مباراة.

وارتفع رصيد نورويتش للنقطة 67 في المركز السادس.

سام مرسي نورويتش تشامبيونشيب إبسويتش
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع ماني الجديد دي بروين: أشعر بالضغط بعد تألق فودين تقليص عقوبة حرمان طرابزون سبور من جمهوره تقرير: بسبب مبابي.. باريس يتخذ قرارا صارما تجاه شقيقه موندو ديبورتيفو تكشف كواليس انضمام كانسيلو لـ برشلونة وتنازله لتحقيق حلمه موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في تمديد عقد بيدري رئيس دينامو زغرب يؤجر صفحة في ماركا للتفاوض مع مودريتش بشكل علني قبل مباراة باريس.. آس تكشف عن خيانة ديمبيلي لـ تشافي قبل رحيله
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع ماني الجديد دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: يانج أفريكانز تقدم باحتجاج ضد حكام مباراة صنداونز.. ويطالب بالفوز 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
تراجع في اللحظات الأخيرة.. دونيس يقود الوحدة في السوبر السعودي 23 دقيقة | سعودي في الجول
دي بروين: أشعر بالضغط بعد تألق فودين 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقليص عقوبة حرمان طرابزون سبور من جمهوره 38 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – إصابة الشحات بشرخ في عظمة الوجه.. ويرتدي واقي بعد عودته 44 دقيقة | الدوري المصري
الوداد يعلن خليفة فوزي البنزرتي ساعة | الوطن العربي
تقرير: بسبب مبابي.. باريس يتخذ قرارا صارما تجاه شقيقه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى