إبسويتش يتعرض للهزيمة من نورويتش بمشاركة سام مرسي

تعرض إبسويتش تاون لخسارة مفاجأة من منافسه نورويتش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 41 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب).

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

وشارك الدولي المصري سام مرسي قائد الفريق في المباراة بشكل كامل.

وسجل هدف المباراة الوحيد مارسيلينو نونيز في الدقيقة 39.

وخسر إبسويتش المباراة السادسة له في الدوري خلال الموسم الجاري.

وضمن إبسويتش المشاركة في الدورة المصغرة للفرق التي احتلت المراكز الثالث إلى السادس وبطلها يتأهل مباشرة إلى بريميرليج.

ويضمن صاحب المركز الأول والثاني التأهل إلى بريميرليج بشكل مباشر.

وتجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 87 متصدرا لجدول ترتيب تشامبيونشيب بشكل مؤقت من 41 مباراة.

ويحتل ليدز المركز الثاني برصيد 86 نقطة من 40 مباراة، ويأتي ليستر في المركز الثالث برصيد 85 نقطة من 39 مباراة.

وارتفع رصيد نورويتش للنقطة 67 في المركز السادس.