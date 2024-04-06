موندو ديبورتيفو تكشف كواليس انضمام كانسيلو لـ برشلونة وتنازله لتحقيق حلمه

السبت، 06 أبريل 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو كواليس انضمام جواو كانسيلو إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي.

وانتقل الظهير البرتغالي إلى برشلونة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن بسبب المشاكل الاقتصادية التي كان يعاني منها النادي الكتالوني في الصيف الماضي كان لا يمكن قيد كانسيلو بسبب اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

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وأفادت الصحيفة أن بالرغم من رحيل العديد من اللاعبين من برشلونة في الصيف الماضي إلا أن الأمر لم يكن كافيا لقيد كانسيلو وجواو فيليكس الذي جاء من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة أيضا.

وأكدت الصحيفة أن كانسيلو تنازل عن مليوني يورو من أجل إكمال انتقاله إلى برشلونة وقيده فقط لتحقيق حلمه باللعب مع برشلونة.

ووفقا للصحيفة فأن كانسيلو فعل ذلك دون أي ضمان من قدرة النادي في التعاقد معه بشكل دائم، لكن رغبته هي البقاء مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي مونديز وكيل أعمال كانسيلو يعمل على ذلك مع مانشستر سيتي، ووفقا لحوار سابق مع خوان لابورتا رئيس النادي فقال من الممكن أن ينتهي الأمر بإعارة أخرى مع إجبارية الشراء.

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