رئيس دينامو زغرب يؤجر صفحة في ماركا للتفاوض مع مودريتش بشكل علني

اشترى ميركو باريسيتش رئيس نادي دينامو زاجرب صفحة من النسخة الورقية لصحيفة ماركا الإسبانية من أجل التفاوض بشكل علني مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وينتهي عقد لاعب الوسط الكرواتي بنهاية الموسم الحالي ولم يتخذ أي قرار سواء بالتجديد أو الرحيل من الملكي، ويسعى دينامو زاجرب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر باريسيتش فيديو عبر صفحة النادي وهو يقرأ النسخة الورقية من صحيفة ماركا وفتح الصفحة التي اشتراها ليرسل رسالة مباشرة إلى مودريتش.

وفي الصفحة التي اشتراها باريسيتش تظهر صورة مودريتش وشعار دينامو زاجرب.

وكتب باريسيتش عليها "انضم إلينا، أنه أمر منطقي بأتم معنى ممكن في العالم".

📰🇭🇷 Dinamo Zagreb’s president has decided to buy a page into today’s edition of Spanish newspaper Marca to send clear message to Luka Modrić. “Join us! It makes sense, all the possible sense in the world”.pic.twitter.com/nzs5dUmXAp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2024

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد رد سابقا على على تقارير انضمام مودريتش في الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين قبل مباراة إشبيلية: "لا أعلم ما سيفعله مودريتش في مستقبله، لا يزال لاعبا رائعا".

وأتم "سيختار مستقبله، ولن أتحدث عن هذا الأمر معكم أيها الصحفيون".

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.