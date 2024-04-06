قبل مباراة باريس.. آس تكشف عن خيانة ديمبيلي لـ تشافي قبل رحيله
السبت، 06 أبريل 2024 - 13:26
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن كواليس رحيل عثمان ديمبيلي من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وخيانته لـ تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.
عثمان ديمبيلي
النادي : باريس سان جيرمان
وأفادت الصحيفة أن قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد في الصيف الماضي أخبر الجناح الفرنسي مدربه تشافي بأنه سيبقى في الفريق.
وذكرت الصحيفة أن ديمبيلي أخبر تشافي أيضا أن حلمه هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد رفقة برشلونة.
ورحل ديمبيلي بشكل مفاجئ من النادي الكتالوني وشعر تشافي بالخيانة من ديمبيلي ومازال يشعر بخيبة أمل حتى الآن حسب الصحيفة.
ورحل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو.
وكان يوجد شرط في عقده أن يحق له الرحيل مقابل 50 مليون يورو، وحتى هذا المبلغ لن يحصل عليه برشلونة بالكامل.
وأكدت الصحيفة أن المبلغ كان بالتساوي بين اللاعب وبرشلونة، وبالتالي حصل ديمبيلي على 25 مليون يورو.
ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
ومحليا يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.