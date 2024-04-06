تعافى من الإصابة.. ميسي يعود لقائمة إنتر ميامي

السبت، 06 أبريل 2024 - 13:17

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل مع سواريز وألبا

أعلن نادي إنتر ميامي عودة لاعبه ليونيل ميسي لقائمة الفريق بس تعافيه من الإصابة.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأخيرة لإنتر ميامي بسبب الإصابة، كما غاب عن المشاركة مع الأرجنتين في التوقف الدولي السابق.

وشارك ميسي للمرة الأخيرة مع إنتر ميامي في مباراة ناشفيل بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - عودة دي بروين وهالاند.. وفودين على دكة البدلاء بوكيتينو: لأول مرة أشعر بالتواصل مع الجماهير.. ولن أُقبل الشعار لإسعادهم جوندوجان: أحب مواجهة سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا تين هاج يكشف موقفه من الاستمرار مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

وعاد ميسي لقائمة إنتر ميامي استعدادا لمواجهة كولورادو رابيدز صباح الغد في الدوري الأمريكي.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن سينسيماتي صاحب الصدارة.

أسطورة الأرجنتين صاحب الـ 36 عاما شارك مع إنتر ميامي منذ بداية الموسم في 5 مباريات ونجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
نرشح لكم
أس: لامبارد مرشح لتدريب منتخب كندا عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتيني يسجل وإنتر ميامي يتعادل ألفيش عن فترته بالسجن: أتأقلم في أي مكان.. وليس لدي الكثير لأفعله حاليا ESPN: ميسي لن يشارك مع الأرجنتين في الأولمبياد في غياب ميسي.. خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف ميسي يتعافى من الإصابة الثنائي رونالدو ولاعب مفاجأة.. مارسيلو يختار تشكيل أفضل من لعب جوارهم تعثر جديد في غياب ميسي.. سواريز يسجل في تعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي
أخر الأخبار
حكايات في الجول.. سمير عاشور من الدرجة الثانية لمنتخب مصر الأول 5 دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل تشيلسي - عودة تياجو سيلفا للدفاع في مواجهة شيفيلد 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخسارة الأكبر في تاريخه.. أياكس يسقط أمام فيينورد بستة أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
رغم مقتل أحد المشجعين.. إقامة لقاء توتنام ونوتنجهام بشكل طبيعي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (1)-(1) ليفربول.. داروين يهدر بغرابة ساعة | الدوري الإنجليزي
بسيناريو جنوني.. التعادل يحسم دربي جلاسكو ورينجرز يتمسك بفرصة الصدارة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل يونايتد - غيابات ضاربة في الدفاع.. وثلاثي هجومي أمام ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد يونايتد.. وعودة روبرتسون وإندو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى