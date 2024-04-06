تعافى من الإصابة.. ميسي يعود لقائمة إنتر ميامي
السبت، 06 أبريل 2024 - 13:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر ميامي عودة لاعبه ليونيل ميسي لقائمة الفريق بس تعافيه من الإصابة.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأخيرة لإنتر ميامي بسبب الإصابة، كما غاب عن المشاركة مع الأرجنتين في التوقف الدولي السابق.
وشارك ميسي للمرة الأخيرة مع إنتر ميامي في مباراة ناشفيل بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف.
وعاد ميسي لقائمة إنتر ميامي استعدادا لمواجهة كولورادو رابيدز صباح الغد في الدوري الأمريكي.
ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن سينسيماتي صاحب الصدارة.
أسطورة الأرجنتين صاحب الـ 36 عاما شارك مع إنتر ميامي منذ بداية الموسم في 5 مباريات ونجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.
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