بوكيتينو: لأول مرة أشعر بالتواصل مع الجماهير.. ولن أُقبل الشعار لإسعادهم

شعر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ تشيلسي لأول مرة بالتواصل مع الجماهير بعدما كان يرى أنه غير محبوب.

وقال المدير الفني الأرجنيتين للصحفيين "للمرة الأولى بدأت أشعر بالتواصل مع الجماهير".

وأضاف "المشروع الآن مختلف عن الـ20 عاما الماضيين".

وأكمل "قلت دائما إنني أريد بناء علاقة حقيقية مع الجماهير، لن أُقبل الشعار أو أقوم بأشياء مجنونة على الخط لإسعادهم".

وتابع "لقد لعبت بسمعتي للمجيء إلى هنا، في مشروع لبناء فريق يضم لاعبين شباب موهوبين، كنا نعلم أنه كان تحديا كبيرا بناء فريق والفوز بالمباريات والمنافسة وأخذ المجازفة مع الجماهير".

وواصل "أريد أن أزود الفريق بالأدوات اللازمة للفوز بالمباريات، وأجعلهم يؤمنون بأنفسهم وبناء علاقة".

وأنهى حديثه قائلا: "لست هنا لأكون شعبويا ومنافقا وأقول أنا أحب المشجعين، لأنني أعرف أن الآن هو وقت بناء هذه العلاقة".

وكان يرى بوكيتينو في الماضي أنه غير محبوب من قبل الجماهير.

وقال بوكيتينو سابقا عقب تعادل مع برينتفورد 2-2: "لقد سُئلت من قبل عما إذا كنت أشعر بالحب من الجماهير، قلت لا، أنا لست قلقا، علي قبول هذه العلاقة، تكتسب حب الجماهير من خلال الفوز بالمباريات فقط".

وتابع "سأواصل العمل وأحاول تغيير هذا الأمر، بحاجة لإدارة بعض الواقع، نحن نعمل بجد لمحاولة الفوز بالمباريات والفريق يقاتل".

وأتم "إذا لم ينجح الأمر وشعر المشجعون بخيبة أمل، فأنا بحاجة إلى احترام رأيهم، أعتقد أن العلاقة جيدة، إذا فعلوا ما فعلوه، فإن المشجعين عاطفيون".

ووجهت جماهير تشيلسي السباب للمدير الفني السابق لتوتنام وباريس سان جيرمان وأيضا لتود بويلي مالك النادي.

وهتفت تشجيعا لجوزيه مورينيو المدير الفني التاريخي للفريق سابقا، وكذلك إلى رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي الذي أجبر على بيع النادي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفاز تشيلسي على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في مباراة درامية وسجل كول بالمر هاتريك وكونور جالاجير.

وأنهى تشيلسي 12 مباراة متتالية بلا فوز على مانشستر يونايتد في الدوري.

ويرجع آخر فوز للبلوز على الشياطين الحمر في الدوري إلى 5 نوفمبر 2017.

وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 43 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد يونايتد عند النقطة 48 في المركز السادس.