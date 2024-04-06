جوندوجان: أحب مواجهة سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

أقر إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة أنه يحب أن يلاقي مانشستر سيتي فريقه السابق في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج اللاعب الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي رفقة مانشستر سيتي بعد الفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان لصحيفة سبورت الإسبانية: "بالطبع أحب مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أود أن ألعب نهائي البطولة مع برشلونة، الأمر سيكون رائعا ولا يهم من يكون الخصم".

وأتم "سيتي لديه فريق رائع بالطبع، لكن في دوري أبطال أوروبا دائما ما يكون الأمر صعبا".

وانتقل جوندوجان إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي وعدم التوصل لاتفاق من أجل تجديده.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ومحليا يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.