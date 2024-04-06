موهبة جيرونا: هذا موقفي تجاه العودة لـ سيتي أو الانتقال إلى ريال مدريد

السبت، 06 أبريل 2024 - 12:13

كتب : FilGoal

يان كوتو

كشف يان كوتو لاعب جيرونا المعار من مانشستر سيتي موقفه من العودة إلى فريقه الإنجليزي أو الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الظهير البرازيلي لراديو كتالونيا: "الانتقال إلى ريال مدريد سيكون خيارا إذا كانوا مهتمين، لن أكذب".

وأتم "أنا لاعب لمانشستر سيتي ولدي عقد هناك وحلمي هو اللعب رفقة سيتي".

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وانتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2020 قادما من كوريتيبا البرازيلي مقابل 6 ملايين يورو.

وخرج كوتو معارا إلى جيرونا في نفس العام، وفي صيف 2021 رحل إلى سبورتنج براجا على سبيل الإعارة.

وعاد إلى جيرونا مرة أخرى على سبيل الإعارة في صيف 2022.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة كوتو في نهاية الموسم الجاري ثم يعود إلى سيتي مرة أخرى ليتم تقييمه من قبل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وأصبحت القيمة السوقية لكوتو تبلغ 15 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وتعود ملكية نادي مانشستر سيتي وجيرونا إلى شركة سيتي جروب التي لديها العديد من الأندية الأخرى أيضا.

ولعب كوتو 33 مباراة مع جيرونا الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.

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