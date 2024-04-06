كورتوا يعلن موعد عودته للملاعب مرة أخرى

السبت، 06 أبريل 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - تيبو كورتوا

أعلن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد موعد عودته للملاعب مرة أخرى بعد إصابته في الركبة.

وتعرض الحارس البلجيكي لإصابة بقطع في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى خلال التدريبات عقب عودته من إصابة بالرباط الصليبي.

وقال كورتوا خلال تويتش: "بنهاية الموسم الجاري سأعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية مع الفريق".

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وكان ريال مدريد قد أعلن من قبل خضوع حارس مرماه لعملية جراحية ناجحة في الركبة.

وجاء بيان ريال مدريد للإعلان عن إصابة الحارس كالآتي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم تم تشخيص إصابة كورتوا بتمزق في الغضروف الداخلي لركبة القدم اليمنى بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات، وسيتم مراقبة إصابة اللاعب".

وكان كورتوا يؤدي فترة التأهيل بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة الأخرى.

كورتوا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2018.

ومع ريال مدريد فاز كورتوا بـ9 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

وتعرض كورتوا للإصابة في بداية الموسم الجاري مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وكان كورتوا أعلن قبل فترة غيابه بشكل رسمي عن صفوف منتخب بلاده بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في يورو 2024 بجوار سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.

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