بسيوني: قدمنا مباراة دفاعية على أعلى مستوى ضد بيراميدز.. وأنتظر انضمام أحمد سمير للمنتخب

يرى عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش أن فريقه قد قدم مباراة دفاعية قوية ضد طلائع الجيش.

وتعادل طلائع الجيش مع بيراميدز بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال بسيوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة دفاعية على أعلى مستوى ولكن الجانب الهجومي الذي طلبناه لم يقدم بالشكل المطلوب".

"أشكر اللاعبين على المجهود طوال 90 دقيقة ضد فريق كبير وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

"يسري وحيد وكريم طارق يمتلكان سرعة كبيرة ونعتمد عليهما واليوم كان من بالإمكان الاستفادة منهما إذا كانا متواجدان بسبب وجود مساحات كبيرة".

"أتيحت لنا فرصة كان بإمكانها إنهاء المباراة ولكن الحمد لله على كل شيء وبإذن الله سيعود اللاعبين ويكتمل الفريق ويظهر طلائع الجيش بأفضل صورة".

"كنت أنتظر أن يسدد أحمد سمير فرصته في الزاوية البعيدة وليست الضيقة ولكن هي مباراته الأولى في الموسم وعندما يستعيد مستواه الفني والبدني سيقدم إضافة كبيرة لنا وأتمنى انضمامه لمنتخب مصر".

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 26 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن الثلاثي المتصدر: الاتحاد وإنبي والمصري.

كما ارتفع رصيد طلائع الجيش برصيد 21 نقطة في المركز التاسع.