بنزيمة: لا يوجد نفس لاعبي ريال مدريد في الاتحاد حتى أسجل

السبت، 06 أبريل 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

يرى كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة أن مشكلة عدم تسجيله باستمرار لأن لا يوجد نفس لاعبي ريال مدريد معه الآن في الاتحاد.

وقال المهاجم الفرنسي لقناة إم بي سي أكشن: "صحيح لم أسجل ولكن أحاول كل مباراة وسأستمر على ذلك حتى يأتي الهدف، بالنسبة لي من المهم أن أسجل لأن الأهم هو الفوز".

وأضاف "مشكلة عدم التسجيل؟ لست نفس اللاعب عندما كنت في ريال مدريد، لأن ليس نفس اللاعبين في ريال مدريد معي هنا، أنا أحتاج للمساعدة في الملعب لا أستطيع تحقيق الفوز بمفردي أحتاج إلى أشياء كثيرة".

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وأكمل "هنا الوضع مختلف وأول تواجد لي في الدوري السعودي، أتمنى إنهاء الموسم بشكل جيد ونحقق الانتصارات".

وأنهى حديثه قائلا: "البقاء مع الاتحاد؟ سنرى ذلك، لكن الآن لدينا مباريات وأنا هنا ليس من أجل الحديث عن مستقبلي، سنرى ما سيحدث، كل يوم هناك أخبار عن رحيلي حتى مع أخبار انتقالي للهلال".

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى الجولة الـ15 ضد الخليج في منافسات الدوري السعودي.

ومنذ تلك المباراة في 30 نوفمبر من العام الماضي لم يسجل بنزيمة أي هدف لصالح الاتحاد ويتعرض للكثير من الانتقادات.

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