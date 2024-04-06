تقرير: دربي خارج الملعب.. شكوى من محامين مشجعين لـ يوفنتوس قد تسبب في هبوط إنتر

تقدم مجموعة من محامين مشجعين لنادي يوفنتوس لشكوى غريمهم الأزلي إنتر ميلان إلى المدعي العام من أجل عدم تسجيله في دوري الدرجة الأولى وهبوطه للدرجات الأدنى.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مجموعة من محامين مشجعين ليوفنتوس تحت مظلة مؤسسة تسمى Jdentita Bianconera مهمتها الرئيسية الدفاع عن يوفنتوس وهي مؤسسة غير ربحية تقدمت لشكوى ضد إنتر من أجل عدم التسجيل في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى سيريي A.

وادعت الصحيفة أن 20 محاميا من هذه المؤسسة تقدموا بشكوى إلى المدعي العام في ميلانو وروما والاتحاد الإيطالي بالإضافة إلى هيئة المراقبة (كوفيسوك) التي تشرف على انتظام الميزانيات والمعايير الاقتصادية للأندية وهو المعيار الذي يفتقده إنتر وفقا لشكوتهم.

وشرحت الصحيفة الأمر وهو عندما تسجل في الدوري الإيطالي فكل نادي بحاجة إلى ضامن يمكنه من استمرارية العمل والذي يجعل الشركة تستمر بمرور الوقت وتقديم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في المستقبل.

وتكمل الصحيفة أن الشركة التي تضمن إنتر هي Grand Tower S.a.rl ومقرها في لوكسمبورج، ويوجد خطاب يسمى (خطاب الراحة) وهو إقرار يقدمه شخص للبنك بدلا من الضمان الفعلي ولذلك من يوقعها يجب أن يكون شخص قوي وذو مصداقية.

وتكمن المشكلة وفقا للشكوى أن شركة Grand Tower لم تقدم أبدا بيانات مالية وكما جاء في بيان المؤسسة "هذا يثير شكوكا قوية حول القدرة الفعلية للشركة على توفير التغطية المالية الكافية في إنتر"، ويجب التحقق من هذه القدرة من قبل المدققين بغض النظر عن تصريحات المسؤولين.

ويستند البيان إلى أن إنتر في السنوات الماضية كان يخرج دائما بميزانيات سلبية وأيضا يوجد قرض على مالك النادي برئاسة ستيفين زهانج بقيمة حوالية 380 مليون يورو يجب أن يتم تسديد بحلول 20 مايو المقبل، ويشير البيان إلى هذه النقطة: "من أجل للأسباب المذكورة أعلاه، يُعتقد أن الشروط المشار إليها على أنها ضرورية للتسجيل في البطولات، الماضية والمستقبلية، التي حددتها NOIF (قواعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم) لم يتم احترامها بسبب النقص المزمن في التوازن الاقتصادي الأساسي وبالتالي بسبب الغياب، نعم يمكن القول أن تكون مزمنة، من استمرارية العمل".

وأكمل البيان "لم تحقق شركة إنتر أرباحا لمدة عشرين عاما على الأقل من الإدارة، اللوائح الفيدرالية ولا سيما المادة 85 والنظام الذي يتم من خلاله منح التراخيص الوطنية للقبول في البطولات يعطي أهمية مطلقة لاستمرارية الأعمال، إذا فقدها لا يمكن التسجيل في البطولة نظرا لمواقف مماثلة أو حتى أقل خطورة".

وتابع البيان "لم يتمكن ريجينا وسيينا من التسجيل في بطولتي دوري الدرجة الثانية والثالثة على التوالي، هذا على الرغم من أن ريجينا وفر المبالغ اللازمة لتغطية الديون".

ماذا سيحدث؟

يستقبل المدعين العامين وهيئة كوفيسوك الشكوى والتي من المفترض أن يتم النظر فيها بداية من يوم الإثنين المقبل وفي حال وجد المدعين العامين وهيئة كوفيسوك أن الشكوى مناسبة فستتم التحقيقات مع إنتر وثم يتخذ القرار النهائي.

وفي حال عدم اقتناع الرباعي المذكور فسيتم أرشفتها والمضي قدما ولن يحدث أي شيء.

أخبار سارة لإنتر

الخبر السار لإنتر أن عندما حصل زهانج على قرض من صندوق أوكتري الأمريكي فمن المفترض أن يدفع حوالي 380 مليون يورو بحلول 20 مايو المقبل.

ولكن وفقا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فأن الصندوق وافق على تأجيل موعد الدفع لعام أو عامين والاتفاق اقترب من التوقيع عليه.

يذكر أن هناك العديد من الخلافات بين إنتر ويفونتوس واندلعت أكثر منذ فضيحة الكالتشيوبولي في 2006 والتي تسببت في هبوط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه وأصبح العداء متزايد أكثر بين النادين.