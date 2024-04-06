شقيق حسين الشحات يكشف حالته عقب إصابته ضد سيمبا

كشف محمد الشحات شقيق حسين الشحات لاعب الأهلي عن حالة اللاعب عقب إصابته خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حسين بدأ في استعادة وعيه والحديث مع الأطباء بشكل طبيعي لأن الإصابة كانت قوية أسفل عينه".

وتابع "حسين سيتواجد في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة وأجرى العديد من الفحوصات والأشعة وسيجري المزيد للتأكد من حالته وهناك شكوك حول إصابته بشرخ في الوجه".

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته.

وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 1