شقيق حسين الشحات يكشف حالته عقب إصابته ضد سيمبا

السبت، 06 أبريل 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

هدف حسين الشحات أمام البنك الأهلي - الدوري المصري

كشف محمد الشحات شقيق حسين الشحات لاعب الأهلي عن حالة اللاعب عقب إصابته خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حسين بدأ في استعادة وعيه والحديث مع الأطباء بشكل طبيعي لأن الإصابة كانت قوية أسفل عينه".

وتابع "حسين سيتواجد في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة وأجرى العديد من الفحوصات والأشعة وسيجري المزيد للتأكد من حالته وهناك شكوك حول إصابته بشرخ في الوجه".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 6 إبريل - الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس ملك إسبانيا في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته.

وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 1

الأهلي حسين الشحات
نرشح لكم
بسيوني: قدمنا مباراة دفاعية على أعلى مستوى ضد بيراميدز.. وأنتظر انضمام أحمد سمير للمنتخب السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. وتكفيني ثقة الجهاز الفني مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد
أخر الأخبار
كورتوا يعلن موعد عودته للملاعب مرة أخرى 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسيوني: قدمنا مباراة دفاعية على أعلى مستوى ضد بيراميدز.. وأنتظر انضمام أحمد سمير للمنتخب 21 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة: لا يوجد نفس لاعبي ريال مدريد في الاتحاد حتى أسجل 28 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: دربي خارج الملعب.. شكوى من محامين مشجعين لـ يوفنتوس قد تسبب في هبوط إنتر 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
شقيق حسين الشحات يكشف حالته عقب إصابته ضد سيمبا ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 6 إبريل - الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 10 ساعة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء 10 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد