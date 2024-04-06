مواعيد مباريات السبت 6 إبريل - الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس ملك إسبانيا
السبت، 06 أبريل 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 إبريل والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس × مانشستر سيتي.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
أستون فيلا × برينتفورد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ولفرهامبتون × وست هام.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
لوتون تاون × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
فولام × نيوكاسل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
إيفرتون × بيرنلي.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
برايتون × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
ميلان × ليتشي.. 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
روما × لاتسيو.. 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
إمبولي × تورينو.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري أبطال إفريقيا
بترو أتليتكو × مازيمبي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
أسيك × الترجي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
الدوري الألماني
يونيون برلين × باير ليفركوزن.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
ماينتس × دارمشتات.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
بايرن ميونيخ × هايدنهايم.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فرايبورج × لايبزج.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
كولن × بوخوم.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
بروسيا دورتموند × شتوتجارت.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
لانس × لو هافر.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
باريس سان جيرمان × كريلمونت فوت.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة × بنفيكا.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
نورويتش سيتي × إبسويتش تاون.. 1:30 مساء.
نهائي كأس ملك إسبانيا
ريال مايوركا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا