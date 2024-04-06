مواعيد مباريات السبت 6 إبريل - الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس ملك إسبانيا

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 إبريل والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس × مانشستر سيتي.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا × برينتفورد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ولفرهامبتون × وست هام.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

لوتون تاون × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

فولام × نيوكاسل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيفرتون × بيرنلي.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

برايتون × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

ميلان × ليتشي.. 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × لاتسيو.. 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي × تورينو.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

بترو أتليتكو × مازيمبي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أسيك × الترجي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري الألماني

يونيون برلين × باير ليفركوزن.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

ماينتس × دارمشتات.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بايرن ميونيخ × هايدنهايم.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فرايبورج × لايبزج.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

كولن × بوخوم.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بروسيا دورتموند × شتوتجارت.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لانس × لو هافر.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × كريلمونت فوت.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة × بنفيكا.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

نورويتش سيتي × إبسويتش تاون.. 1:30 مساء.

نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مايوركا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

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