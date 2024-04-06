مواعيد مباريات السبت 6 إبريل - الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس ملك إسبانيا

السبت، 06 أبريل 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 إبريل والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أخبار متعلقة:
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي

كريستال بالاس × مانشستر سيتي.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا × برينتفورد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ولفرهامبتون × وست هام.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

لوتون تاون × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

فولام × نيوكاسل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيفرتون × بيرنلي.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

برايتون × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

ميلان × ليتشي.. 3:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × لاتسيو.. 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي × تورينو.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

بترو أتليتكو × مازيمبي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أسيك × الترجي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري الألماني

يونيون برلين × باير ليفركوزن.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

ماينتس × دارمشتات.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بايرن ميونيخ × هايدنهايم.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فرايبورج × لايبزج.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

كولن × بوخوم.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بروسيا دورتموند × شتوتجارت.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لانس × لو هافر.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × كريلمونت فوت.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة × بنفيكا.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

نورويتش سيتي × إبسويتش تاون.. 1:30 مساء.

نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مايوركا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الدوري الإنجليزي كأس ملك إسبانيا مواعيد مباريات السبت 6 إبريل
نرشح لكم
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مجددا مع بريمن انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) بريمن.. تعادل جديد بمشاركة مرموش مؤتمر كلوب: مانشستر يونايتد فريق من الطراز الرفيع.. وعلينا الاستمرار في القتال تقرير: برشلونة يبحث عن فريق جديد لـ فاتي ألونسو: الدوري لم يُحسم رغم فارق النقاط مؤتمر جوارديولا: أتمنى خسارة المنافسين النقاط.. وأفكر في أمر مشاركة دي بروين وهالاند توخيل: 5 لاعبين مصابين وشكوك حول لحاقهم مباراة أرسنال بعد ترشحه لتدريب ليفربول.. أموريم: استمراري مع سبورتينج غير مضمون
أخر الأخبار
مواعيد مباريات السبت 6 إبريل - الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس ملك إسبانيا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 8 ساعة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء 8 ساعة | سعودي في الجول
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف 9 ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي 9 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك 9 ساعة | كرة طائرة
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 9 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد