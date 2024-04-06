في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي

خسر الوكرة أمام ضيفه العربي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري القطري.

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة مع فريقه طوال المباراة.

وتقدم الوكرة بهدف محمد بنييتو في الدقيقة 4.

بينما تعادل العربي بهدف حسن علاء الدين بعد تمريرة من التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 38.

وسجل مساكني في الدقيقة 51 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 60 تأزم موقف الوكرة بطرد عمر علي.

وسريعا سجل عمر السومة نجم سوريا الهدف الثاني للعربي بصناعة حسن علاء الدين في الدقيقة 64.

وعاد السومة مسجلا الثالث بصناعة ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان السابق في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 92 قلص بنييتو الفارق بركلة جزاء، ولكن المساكني عاد وسجل الرابع في الدقيقة 94 بصناعة السومة.

النتيجة تركت الوكرة في المركز الثالث برصيد 37 بفارق 6 نقاط عن السد المتصدر.

بينما يحتل العربي المركز الخامس برصيد 26 نقطة.