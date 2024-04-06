في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي

السبت، 06 أبريل 2024 - 01:57

كتب : FilGoal

حمدي فتحي لاعب الوكرة

خسر الوكرة أمام ضيفه العربي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري القطري.

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة مع فريقه طوال المباراة.

وتقدم الوكرة بهدف محمد بنييتو في الدقيقة 4.

بينما تعادل العربي بهدف حسن علاء الدين بعد تمريرة من التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 38.

وسجل مساكني في الدقيقة 51 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 60 تأزم موقف الوكرة بطرد عمر علي.

وسريعا سجل عمر السومة نجم سوريا الهدف الثاني للعربي بصناعة حسن علاء الدين في الدقيقة 64.

وعاد السومة مسجلا الثالث بصناعة ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان السابق في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 92 قلص بنييتو الفارق بركلة جزاء، ولكن المساكني عاد وسجل الرابع في الدقيقة 94 بصناعة السومة.

النتيجة تركت الوكرة في المركز الثالث برصيد 37 بفارق 6 نقاط عن السد المتصدر.

بينما يحتل العربي المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

يوسف المساكني ماركو فيراتي عمر السومة الدوري القطري حمدي فتحي العربي القطري الوكرة
نرشح لكم
بمشاركة حجازي.. حمد الله يهدر الركلة الأولى في تعادل اتحاد جدة مع التعاون شريف كسر الصيام ولكن.. الهلال يسحق الخليج برباعية ويواصل سلسلة انتصاراته بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مجددا مع بريمن لا كريستيانو ولا ماني.. لابورت ينتزع فوز النصر القاتل على ضمك بمشاركة طارق حامد الهدف الأول منذ ديسمبر.. شريف يسجل في مرمى الهلال انتهت في الدوري السعودي - ضمك (0)-(1) النصر.. جووووول قاتل انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) بريمن.. تعادل جديد بمشاركة مرموش تغيير مسمى كأس السوبر السعودي
أخر الأخبار
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 5 ساعة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء 5 ساعة | سعودي في الجول
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف 5 ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي 6 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك 6 ساعة | كرة طائرة
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 6 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء 6 ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي 4 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى