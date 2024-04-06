محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء

السبت، 06 أبريل 2024 - 01:48

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

أبدى محمد شريف لاعب الخليج السعودي عدم رضاه بعد الخسارة بنتيجة 4-1 ضد الهلال في الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل شريف هدف فريقه الوحيد في الخسارة من متصدر الترتيب.

وقال شريف عبر قناة SSC السعودية: " نتيجة سيئة على ملعبنا ضد فريق كبير كالهلال، ولسنا راضين على النتيجة، وسنعالج الأخطاء في المباريات المقبلة".

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وأضاف "الفترة الأخيرة حققنا نتائج إيجابية، لكننا نواجه الهلال وكانت مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا".

والهدف هو رابع أهداف شريف في الدوري السعودي منذ انتقاله مطلع الموسم الحالي.

وهو أول هدف له منذ 8 ديسمبر الماضي، حين سجل أمام أبها.

وأصبح شريف ثاني مصري يسجل في شباك الهلال بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد مصطفى فتحي مع التعاون.

ولعب شريف مباراته رقم 25 في الدوري السعودي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين حتى الآن.

الفوز رقم 32 على التوالي للهلال في جميع المسابقات، رفع رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر.

فيما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.

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