كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك
السبت، 06 أبريل 2024 - 01:29
كتب : FilGoal
استرد الأهلي بطولة الدوري لرجال الكرة الطائرة، بحسم سلسلة النهائي بالفوز على الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 3-0 في الأشواط.
وفاز الأهلي بفارق مريح في الشوط الأول بنتيجة 25-16.
وفي الشوط الثاني الأكثر إثارة كاد الزمالك أن يقلب الكفة، إلا أن الأهلي نجح في حسمه بنتيجة 28-26.
وأخيرا أنهى الأهلي الشوط الثالث بنتيجة 25-20 ليحسم اللقب.
وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من مسابقة الدوري، بينما حقق الأهلي آخر ألقابه في 2021.
وبذلك يستعيد الأهلي اللقب الغائب بعد عامين، ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 34 مرة.
وكان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى بنفس النتيجة 3-0.
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