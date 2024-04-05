الزمالك يعلن موعد عزاء محمد مدحت المعد البدني الراحل

نقرر إقامة عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام.

وتوفي مدحت مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وجاء بيان النادي

"قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

مجلس إدارة نادي الزمالك يعلن حالة الحداد داخل مقر النادي لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد محمد مدحت.pic.twitter.com/ab6F01qLtJ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 4, 2024

وتم نقل محمد مدحت على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إلغاء المران على الفور.

ونشر نادي الزمالك ما يلي:

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

أسرة FilGoal.com تسأل الله للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.