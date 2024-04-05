بيراميدز يرفض صدارة الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتعادل طلائع الجيش للمباراة الرابعة تواليا في الدوري، والثانية سلبيا.

فيما حقق بيراميدز تعادله الرابع في آخر 6 مباريات بالدوري.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 26 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن الثلاثي المتصدر: الاتحاد وإنبي والمصري.

فيما ظل طلائع الجيش برصيد 21 نقطة في المركز التاسع.

التشكيل

عاد رمضان صبحي للمشاركة كأساسي مع بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل قاد جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

وصف المباراة

في الدقيقة 38 جاءت أخطر فرص الشوط الأول بتصويبة قوية من محمد حمدي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تصدى لها محمد شعبان ببراعة.

تسديدة خطيرة من محمد حمدي لكن شعبان حارس مرمى طلائع الجيش ينقذ الموقف💥💥 pic.twitter.com/YnGNdhjHwc — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 5, 2024

ضغط بيراميدزفي الشوط الثاني وكاد كريم حافظ أن يسجل الأول لبيراميدز برأسية بعد عرضية رائعة لكن شعبان كان له بالمرصاد وتصدى لها على مرتين في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة التالية منعت العارضة رأسية أحمد سامي ليظل التعادل سائدا.

ضغط متواصل من بيراميدز ورأسيتان في منتهى الخطورة من كريم حافظ وأحمد سامي 🔥🔥 pic.twitter.com/oFXyAmwdNE — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 5, 2024

المحاولات التالية لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.