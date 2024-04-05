بيراميدز يرفض صدارة الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتعادل طلائع الجيش للمباراة الرابعة تواليا في الدوري، والثانية سلبيا.

فيما حقق بيراميدز تعادله الرابع في آخر 6 مباريات بالدوري.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 26 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن الثلاثي المتصدر: الاتحاد وإنبي والمصري.

فيما ظل طلائع الجيش برصيد 21 نقطة في المركز التاسع.

التشكيل

عاد رمضان صبحي للمشاركة كأساسي مع بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة.

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في المقابل قاد جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

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وصف المباراة

في الدقيقة 38 جاءت أخطر فرص الشوط الأول بتصويبة قوية من محمد حمدي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تصدى لها محمد شعبان ببراعة.

ضغط بيراميدزفي الشوط الثاني وكاد كريم حافظ أن يسجل الأول لبيراميدز برأسية بعد عرضية رائعة لكن شعبان كان له بالمرصاد وتصدى لها على مرتين في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة التالية منعت العارضة رأسية أحمد سامي ليظل التعادل سائدا.

المحاولات التالية لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
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