انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-20 (0) الزمالك.. الأحمر بطل دوري الرجال

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثاني مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 3-0.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من مسابقة الدوري، بينما حقق الأهلي آخر ألقابه في 2021 ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 33 مرة.

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ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من أجل حصد اللقب أما الزمالك فلا بديل عن تحقيق الانتصار بالمباراتين.

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نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-20 الزمالك

24-20

22-18

16-13

16-12

16-11 للأهلي

12-6 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 28-26 الزمالك

27-26 للأهلي

26-26

26-25 للأهلي

25-25

25-24 للأهلي

24-24.. تعادل مثير في اللحظات الأخيرة

20-19 للزمالك

7-3 للأهلي

3-2 للأهلي

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-16 الزمالك

18-11 للأهلي

14-7 للأهلي

4-2 للأهلي

بداية المباراة

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