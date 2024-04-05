انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-20 (0) الزمالك.. الأحمر بطل دوري الرجال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثاني مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 3-0.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من مسابقة الدوري، بينما حقق الأهلي آخر ألقابه في 2021 ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 33 مرة.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من أجل حصد اللقب أما الزمالك فلا بديل عن تحقيق الانتصار بالمباراتين.

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نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-20 الزمالك

24-20

22-18

16-13

16-12

16-11 للأهلي

12-6 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 28-26 الزمالك

27-26 للأهلي

26-26

26-25 للأهلي

25-25

25-24 للأهلي

24-24.. تعادل مثير في اللحظات الأخيرة

20-19 للزمالك

7-3 للأهلي

3-2 للأهلي

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-16 الزمالك

18-11 للأهلي

14-7 للأهلي

4-2 للأهلي

بداية المباراة