مران الزمالك - انتظام روقا ومنسي ونفاد قبل لقاء مودرن فيوتشر

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:17

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

واصل الزمالك استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، وشهد المران مشاركة محمد أشرف "روقا" وناصر منسي.

وخصص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، أو بالكرة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

أخبار متعلقة:
طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي إمام عاشور: طلبت العودة للزمالك ولكنهم تجاهلوني.. "واللي اشتراني اشتريه" عضو الزمالك يوجه رسالة للجماهير: ثقوا في مجلس الإدارة.. وأسأتوا الظن بنا مرتين تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين وفقا للبرنامج الموضوع، خاصة بعد إلغاء مران الأمس بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق .

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية والبدنية للوقوف على مستوى اللاعبين .

وشهدت التدريبات مشاركة محمد أشرف "روقا" بعد نهاية برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية، سواء الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية.

كما شارك ناصر منسي عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال التدريبات السابقة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وفي نفس الوقت شهدت التدريبات مشاركة عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس بشكل طبيعي استعداداً للمباريات المقبلة .

ويواجه الزمالك خصمه مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الزمالك مودرن فيوتشر مران الزمالك
نرشح لكم
طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي حسين لبيب: كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطِر بالهواء فهو بالأقدام يداس مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني تشكيل بيراميدز - الظهور الأول بعد لغط المنشطات.. عودة رمضان صبحي لمواجهة طلائع الجيش تشكيل طلائع الجيش - شيكا يقود الهجوم أمام بيراميدز عضو الزمالك يوجه رسالة للجماهير: ثقوا في مجلس الإدارة.. وأسأتوا الظن بنا مرتين طارق مصطفى: الفوز على الداخلية يوازي أكثر من 3 نقاط.. ومشكلة يجب علاجها دياب: رابطة الأندية تتعامل بالخطابات الرسمية.. والقمة في استاد القاهرة
أخر الأخبار
السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كرة طائرة - الأهلي (0) 14-7 (0) الزمالك.. ثاني مباريات نهائي الدوري 24 دقيقة | كرة طائرة
مران الزمالك - انتظام روقا ومنسي ونفاد قبل لقاء مودرن فيوتشر 32 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. حمد الله يهدر الركلة الأولى في تعادل اتحاد جدة مع التعاون 36 دقيقة | المحترفون
شريف كسر الصيام ولكن.. الهلال يسحق الخليج برباعية ويواصل سلسلة انتصاراته 42 دقيقة | المحترفون
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مجددا مع بريمن 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا كريستيانو ولا ماني.. لابورت ينتزع فوز النصر القاتل على ضمك بمشاركة طارق حامد 51 دقيقة | سعودي في الجول
طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-23 (0) الأهلي.. ثاني مباريات نهائي دوري السيدات