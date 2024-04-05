مران الزمالك - انتظام روقا ومنسي ونفاد قبل لقاء مودرن فيوتشر

واصل الزمالك استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، وشهد المران مشاركة محمد أشرف "روقا" وناصر منسي.

وخصص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، أو بالكرة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين وفقا للبرنامج الموضوع، خاصة بعد إلغاء مران الأمس بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق .

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية والبدنية للوقوف على مستوى اللاعبين .

وشهدت التدريبات مشاركة محمد أشرف "روقا" بعد نهاية برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية، سواء الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية.

كما شارك ناصر منسي عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال التدريبات السابقة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وفي نفس الوقت شهدت التدريبات مشاركة عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس بشكل طبيعي استعداداً للمباريات المقبلة .

ويواجه الزمالك خصمه مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.