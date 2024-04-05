بمشاركة حجازي.. حمد الله يهدر الركلة الأولى في تعادل اتحاد جدة مع التعاون

تعادل اتحاد جدة سلبيا مع ضيفه التعاون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وأهدر عبد الرزاق حمد الله ركلة جزاء للنمور في الدقيقة التاسعة.

هذه أول ركلة جزاء يهدرها حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي

وسجل حمد الله 17 هدفا مع الاتحاد في جميع المسابقات من علامة الجزاء.

وخلال مواسمه الثلاثة مع النصر سدد 11 ركلة جزاء، سجل منها 22 وأضاع 9.

وأتى عبد الفتاح آدم بدلا من كريستيان خوانكا في صفوف التعاون مع انطلاق الشوط الثاني.

فيما حل فهد العبد الرزاق وعبد الملك الشمري بدلا من جواو بيدرو وأحمد باحسين في الدقيقة 66

وفي صفوف العميد حل صالح العمري بدلا من جوتا في الدقيقة 78.

ثم أتى همام الهمامي وطلال حجي بدلا من رومارينيو وفرحة الشمراني في الدقيقة 82.

بذلك يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه الأهلي الثالث.

فيما يتواجد التعاون وراءه مباشرة بنفس الرصيد في المركز الخامس وبفارق الأهداف.