شريف كسر الصيام ولكن.. الهلال يسحق الخليج برباعية ويواصل سلسلة انتصاراته

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:07

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

سحق الهلال مضيفه الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك محمد شريف مهاجم الخليج مع فريقه في المباراة منذ بدايتها وحتى الدقيقة 65.

تقدم صالح الشهري سريعا في الدقيقة السابعة.

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وتعادل محمد شريف للخليج في الدقيقة التاسعة برأسية بعد عرضية فابيو مارتينز.

والهدف هو رابع أهداف شريف في الدوري السعودي منذ انتقاله مطلع الموسم الحالي.

وهو أول هدف له منذ 8 ديسمبر الماضي، حين سجل أمام أبها.

وأصبح شريف ثاني مصري يسجل في شباك الهلال بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد مصطفى فتحي مع التعاون.

ولعب شريف مباراته رقم 25 في الدوري السعودي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين حتى الآن.

ولكن في الدقيقة 42 استرد الهلال التقدم بهدف مالكوم بعد تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش جعلت البرازيلي ينفرد بحارس المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل سلمان الفرج وعبد الله الحمدان بدلا من سالم الدوسري وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وفي الدقيقة 59 أضاف مالكوم ثالث الأهداف بعد تمريرة من سعود عبد الحميد.

وأتى محمد كنو بدلا من روبن نيفيز في الدقيقة 60.

وشهدت الدقيقة 65 خروج محمد شريف ومنصور حمزي ونزول عبد الله السالم ومحمد آدامز.

وحل محمد القحطاني بدلا من ميشايل بصفوف الهلال في الدقيقة 71.

ثم أتى ياسر الشهراني بدلا من مالكوم في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 96 سجل عبد الله الحمدان رابع أهداف الزعيم من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا".

الفوز رقم 32 على التوالي للهلال في جميع المسابقات، رفع رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر.

فيما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.

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