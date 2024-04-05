لا كريستيانو ولا ماني.. لابورت ينتزع فوز النصر القاتل على ضمك بمشاركة طارق حامد

حقق النصر فوزا قاتلا على مضيفه ضمك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد لاعب وسط ضمك منذ البداية للنهاية.

وتعرض النصر لأزمة مبكرة بإصابة سالم النجعي في الدقيقة 15، ليحل مارسيلو بروزوفيتش بدلا منه.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل ساديو ماني وسلطان الغنام بدلا من محمد قاسم وعبد العزيز العليوة.

وفي الدقيقة 63 أتى عبد الله القحطاني بدلا من عبد العزيز الشهراني في صفوف ضمك.

ووصل كريستيانو رونالدو وعبد الله الخيبري بدلا من مشاري النمر وعبد المجيد الصليهم في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 88 حل بدر منشي ونور الرشيدي بدلا من أحمد الزين ونيكولاي ستانسيو في صفوف ضمك.

وأخيرا أتى هدف الفوز في الدقيقة 91 بتسديدة أيمريك لابورت بعد تمريرة من بروزوفيتش.

بذلك رفع النصر رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، و13 نقطة عن الأهلي الثالث.

فيما تجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة في المركز الثامن.