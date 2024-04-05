لا كريستيانو ولا ماني.. لابورت ينتزع فوز النصر القاتل على ضمك بمشاركة طارق حامد

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

حقق النصر فوزا قاتلا على مضيفه ضمك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد لاعب وسط ضمك منذ البداية للنهاية.

وتعرض النصر لأزمة مبكرة بإصابة سالم النجعي في الدقيقة 15، ليحل مارسيلو بروزوفيتش بدلا منه.

أخبار متعلقة:
تغيير مسمى كأس السوبر السعودي ليكيب: أوناحي يدرس عرضا سعوديا.. ووكلائه يفضلون الدوري الإنجليزي "نوّرتنا".. الهلال السعودي يحتفي بزيارة أشرف قاسم

ومع انطلاق الشوط الثاني حل ساديو ماني وسلطان الغنام بدلا من محمد قاسم وعبد العزيز العليوة.

وفي الدقيقة 63 أتى عبد الله القحطاني بدلا من عبد العزيز الشهراني في صفوف ضمك.

ووصل كريستيانو رونالدو وعبد الله الخيبري بدلا من مشاري النمر وعبد المجيد الصليهم في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 88 حل بدر منشي ونور الرشيدي بدلا من أحمد الزين ونيكولاي ستانسيو في صفوف ضمك.

وأخيرا أتى هدف الفوز في الدقيقة 91 بتسديدة أيمريك لابورت بعد تمريرة من بروزوفيتش.

بذلك رفع النصر رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، و13 نقطة عن الأهلي الثالث.

فيما تجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة في المركز الثامن.

النصر الدوري السعودي لابورت ضمك طارق حمد
نرشح لكم
بمشاركة حجازي.. حمد الله يهدر الركلة الأولى في تعادل اتحاد جدة مع التعاون شريف كسر الصيام ولكن.. الهلال يسحق الخليج برباعية ويواصل سلسلة انتصاراته الهدف الأول منذ ديسمبر.. شريف يسجل في مرمى الهلال انتهت في الدوري السعودي - ضمك (0)-(1) النصر.. جووووول قاتل انتهت في الدوري السعودي - الخليج (1)-(4) الهلال.. الرابع في اللحظات الأخيرة انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(0) التعاون تغيير مسمى كأس السوبر السعودي الهلال يكشف آخر تطورات إصابة ميتروفيتش
أخر الأخبار
السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 59 ثاتيه | الكرة الإفريقية
مباشر كرة طائرة - الزمالك ضد الأهلي.. ثاني مباريات نهائي الدوري 8 دقيقة | كرة طائرة
مران الزمالك - انتظام روقا ومنسي ونفاد قبل لقاء مودرن فيوتشر 16 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. حمد الله يهدر الركلة الأولى في تعادل اتحاد جدة مع التعاون 20 دقيقة | المحترفون
شريف كسر الصيام ولكن.. الهلال يسحق الخليج برباعية ويواصل سلسلة انتصاراته 26 دقيقة | المحترفون
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مجددا مع بريمن 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا كريستيانو ولا ماني.. لابورت ينتزع فوز النصر القاتل على ضمك بمشاركة طارق حامد 35 دقيقة | سعودي في الجول
طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-23 (0) الأهلي.. ثاني مباريات نهائي دوري السيدات